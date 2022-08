Calciomercato Manchester City, offerta del Paris Saint-Germain per Bernardo Silva?

Il futuro di Bernardo Silva sembra essere lontano da Manchester . Il talentuoso fantasista portoghese, come l'ormai ex compagno ai Citizens Raheem Sterling , potrebbe cedere alla corte di uno dei top club che avrebbe puntato gli occhi su di lui.

Secondo quanto riferito dal Times, oltre al Barcellona ci sarebbe il forte interesse da parte del Paris Saint-Germain per l'ex stella del Monaco. Il club parigino avrebbe proposto ben 70 milioni di euro per il centrocampista classe 1994 che potrebbe dunque tornare in Ligue 1.