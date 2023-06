Calciomercato Manchester City, è sempre più vicino l’ex Inter Kovacic dal Chelsea

Il Manchester City ha appena concluso un'annata da sogno con la recente vittoria in Champions League contro l'Inter che è valso il "Treble" per i Citizens. A proposito di nerazzurro, sembrerebbe che il club cardine del City Group abbia fortemente puntato un ex interista per ricominciare con una rosa ancora più attrezzata. Si tratta di Mateo Kovacic, centrocampista croato classe 1994 attualmente in forza al Chelsea e con un passato anche al Real Madrid.