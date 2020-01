Calciomercato, Lo Faso riparte dalla Serie B: l’ex Palermo ha firmato con il Cesena. I dettagli

Una nuova avventura per Simone Lo Faso.

L’attaccante, che ha vestito la maglia del Palermo dalle giovanili fino alla scorsa stagione (con in mezzo alcune parentesi in prestito, tra cui quella alla Fiorentina), ha firmato un contratto con il Cesena. Il classe ’98, infatti, trasferitosi al Lecce quest’estate, non ha trovato fortuna in Salento, tanto da non collezionare alcuna presenza in Serie A. Da oggi, dunque, il giocatore tornerà in cadetteria, campionato in cui ha militato nella stagione 2018/19 proprio con i rosanero, tuttavia venendo schierato soltanto in occasione di due gare.

Simone Lo Faso si trasferisce a titolo definitivo ai bianconeri, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020, e ha scelto di vestire la maglia numero 20.

