Calciomercato Lecce, ufficiale: Tabanelli ceduto a titolo definitivo al Frosinone. Il comunicato

Andrea Tabanelli è un nuovo giocatore del Frosinone.

Il centrocampista, dopo due anni tra le fila del Lecce, è stato ceduto a titolo definitivo ai gialloblù. In questa prima parte della stagione di Serie A, il classe ’90 aveva collezionato 13 presenze e 1 rete. L’arrivo di Alessandro Deiola in mediana, in prestito dal Cagliari, ha tuttavia compromesso il prosieguo del rapporto tra le due parti. Il giocatore, così, tornerà a militare in cadetteria. Di seguito il comunicato ufficiale, apparso pochi minuti fa sul sito del club salentino.

“L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Tabanelli al Frosinone Calcio”.