Calciomercato Lecce, ufficiale l’arrivo di Saponara in prestito dalla Fiorentina. I dettagli

Riccardo Saponara è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce.

Il trequartista, dopo avere trascorso gli scorsi sei mesi tra le fila del Genoa (collezionando soltanto 4 presenze), approderà adesso ai salentini. Il giocatore si trasferisce, ancora una volta, in prestito secco senza diritto di riscatto dalla Fiorentina, che detiene il suo cartellino dal 2017. L’ex Milan e Sampdoria, adesso, proverà a dare un prezioso contributo alla squadra di Fabio Liverani al fine di conquistare la salvezza.

Il classe ’91 ha sostenuto quest’oggi le visite mediche e pochi istanti fa il contratto è stato depositato in Lega. “Sono felice di essere qui, il Lecce mi ha cercato tanto e non vedo l’ora di cominciare– aveva detto ieri Saponara – Ho sentito sentito al telefono Liverani, della piazza mi hanno parlato anche tanti ex compagni, erano tutti entusiasti di essere passati da qui”.