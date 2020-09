Calciomercato Lazio, i biancocelesti puntano Franco Vazquez: Monchi e la trattativa per il Mudo

La Lazio alla ricerca di un fantasista d’esperienza per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Calciomercato Lazio, la pista Callejon e il piano B di Lotito: il patron vuole Franco Vazquez, ma Tare…

I biancocelesti appena un mese fa sembravano aver chiuso l’affare David Silva che era davvero a un passo dal vestire la maglia capitolina salvo poi scegliere di accasarsi alla Real Sociedad. La dirigenza laziale sta cercando di rinforzare la squadra per essere competitiva anche in Champions League, l’idea porterebbe all’ex Palermo che potrebbe tornare così in Italia. Il Mudo al Siviglia sembra aver trovato la propria dimensione, su quest’ipotetica trattativa ha detto la sua il direttore sportivo andaluso, Monchi, attraverso le colonne de La Colina de Nervion.

“Non c’è nessuna trattativa con la Lazio per Vazquez, tutto quello che so sulla questione l’ho letto in giro. Franco si è allenato anche oggi con la prima squadra e andrà a giocare la Supercoppa. Per noi è un giocatore importante”.