Calciomercato Lazio, c’è l’accordo con l’ex Milan Romagnoli: fissate le visite

È fatta per il passaggio di Alessio Romagnoli alla Lazio, svincolatosi dal Milan

La compagine biancoceleste sta svolgendo una finestra di mercato di tutto rispetto, aggiungendo all’organico di Maurizio Sarri, figure tecnico tattiche utili alla causa del mister campano. Mario Gila e Casale non saranno gli unici ad unirsi al gruppo capitolino per quanto concerne il reparto difensivo. Ad aggiungere qualità ed un certo tipo di esperienza alla Lazio, ci sarà anche Romagnoli, da sempre colonna portante del Milan dalla stagione 2015-2016, negli ultimi anni divenuto un alternativa nelle rotazioni di Pioli, causa l’esplosione del talento di Tomori e Kalulu. Il centrale italiano, torna a Roma dopo l’esperienza in giallorosso avvenuta all’inizio della carriera, ma con la maglia della Lazio, squadra di cui è sempre stato tifoso.