Calciomercato, la Salernitana sogna in grande: ipotesi Dries Mertens, il Napoli…

Nuovo sogno di mercato per la Salernitana, ipotesi Dries Mertens per i granata

Tra una settimana Dries Mertens non sarà più un calciatore del Napoli. Il fantasista belga, dopo nove stagioni in maglia azzurra, dovrà decidere se rinnovare il suo contratto o cercare una nuova squadra per preparare al meglio il Mondiale. La prima ipotesi è al momento poco probabile, ma per la seconda sono poche al momento i club che si sono fatti avanti sono logisticamente lontani per Mertens e la famiglia.