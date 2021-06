Calciomercato Juventus, vicino l’addio di Ramsey: il gallese vuole la Premier

Il calciatore gallese in forza alla Juventus non continuerà la propria avventura con i bianconeri

Il calciatore gallese in forza alla Juventus si è detto davvero amareggiato per le ultime due stagioni in cui ha visto davvero con poca continuità il campo. Uno dei giocatori più rappresentativi del Galles, inserito nel girone dell'Italia, potrebbe lasciare i bianconeri e fare ritorno all'Arsenal benché ci siano anche West Ham e Crystal Palace su di lui. Stando a quanto riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Ramsey non è nei piani di Massimiliano Allegri e dunque lascerà il club piemontese.