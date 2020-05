Calciomercato Juventus, si infiamma l’asse Torino-Barcellona: non solo Pjanic, nel mirino anche De Ligt e Skriniar

Il Barcellona è pronto a far spesa in Italia.

I blaugrana, che prima dello stop forzato causa emergenza Coronavirus, si trovavano al primo posto in classifica nella Liga – a soli due punti di distacco dai rivali del Real Madrid -, sarebbero fortemente intenzionati a pescare qualche giocatore del massimo campionato italiano. Oltre all’ormai noto interesse per Miralem Pjanic e Lautaro Martinez, infatti, i catalani, decisi a ringiovanire il loro reparto difensivo, avrebbero puntato gli occhi su Daniele Rugani e Mattia De Sciglio.

Lavorando sull’asse Milano-Torino, la società del patron Bartomeu sarebbe fortemente interessata al profilo di Milan Skrniar, centrale difensivo alla sua terza stagione tra le fila dell’Inter. Nel mirino anche Matthijs De Ligt, olandese classe ’99, già dalla scorsa stagione accostato al club spagnolo. Il difensore nerazzurro, da qualche tempo anche tra gli obiettivi dei Blancos, ha un contratto in scadenza nel 2023 e allo stato attuale non sarebbe intenzionato a lasciare la squadra di Antonio Conte, che lo ha sempre posto al centro del nuovo progetto. Il numero 4 bianconero, invece, è alla sua prima stagione in Italia, iniziata con qualche difficoltà legata al nuovo tipo di campionato e alla lingua, ma egregiamente proseguita grazie alle indubbie qualità difensive proprie del centrale olandese. Dunque, dopo aver speso 75 milioni di euro per portarlo a Torino la scorsa estate, difficilmente la Juventus lo lascerà partire.

Discorso diverso quello per Rugani e De Sciglio, altri due obiettivi dei catalani. Entrambi non considerati due pedine fondamentali dal club bianconero, sarebbero sulla lista dei partenti già da diverse sessioni di calciomercato: il centrale ex Empoli ha collezionato soltanto 94 presenze nei 5 anni passati in bianconero, mentre il terzino italiano ha trovato sempre più continuità e per questo motivo il PSG aveva segnalato il suo interesse per il giocatore già dalla sessione invernale dell’ultimo mercato.