Calciomercato Juventus: Pjanic ha detto sì al Barcellona, ma il nodo è la contropartita. La situazione

Pjanic pronto a lasciare la Juventus.

Sembra ormai destinato all’addio il centrocampista bosniaco bianconero, Miralem Pjanic, nel mirino di diversi club italiani ed esteri e non ritenuto più indispensabile per la “Vecchia Signora”. In particolare, il giocatore, sembrerebbe finito nel mirino del Barcellona: alla ricerca di un vice Busquets. I due club starebbero già trattando e Pjanic si sarebbe già sbilanciato, dando l’ok al suo trasferimento in Spagna.

Una volta appurata la volontà del giocatore di sposare il progetto blaugrana, adesso, toccherà ai due club mettersi d’accordo. Le ipotesi più concrete riguardano uno scambio con pari valutazione. In particolare i bianconeri sarebbero interessati a uno scambio con Arthur: valutato, così come Pjanic, 60 milioni. La mezz’ala brasiliana, tuttavia, sarebbe deciso a restare in Catalogna e per questo, il Barcellona, avrebbe messo sul piatto altri due nomi. Si tratta di Ivan Rakitic – nel mirino di Inter e Milan – e Arturo Vidal, divenuto protagonista con la Juventus prima del suo trasferimento in Bundesliga. A destare perplessita in Paratici, tuttavia, sarebbe il fattore età: entrambi i giocatori infatti hanno già superato i 30 anni e in virtù delle intenzioni del club di svecchiare la mediana, non rappresenterebbero dunque i profili più adatti al progetto bianconero.