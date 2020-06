Calciomercato Juventus, piazzato il colpo Arthur: ufficiale l’ingaggio dell’ex centrocampista del Barça

La Juventus mette a segno il colpo Arthur.

Il centrocampista del Barcellona resterà in blaugrana fino al termine della stagione corrente prima di trasferirsi in bianconero, dovrebbe fare il percorso inverso Miralem Pjanic. Intanto c’è il comunicato ufficiale da parte del club catalano in merito alla cessione del brasiliano con tanto di cifre.

“Barcellona e Juventus hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Arthur Melo. Il club italiano pagherà 72 milioni di euro, più 10 di bonus variabili. Il giocatore rimarrà al Barcellona fino al termine delle competizioni ufficiali della stagione 2019/2020”.