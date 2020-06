Calciomercato Juventus, non solo Arthur: visite mediche anche per Felix Correia. I dettagli

Juventus scatenata sul mercato.

Dopo il maxi scambio Arthur-Pjanic – con il centrocampista brasiliano atterrato ieri poco dopo la mezzanotte all’aeroporto di Caselle, in compagnia dei medici blaugrana, per sostenere nella giornata odierna le visite mediche con il club bianconero – la dirigenza della Vecchia Signora, che lavora anche e soprattutto in prospettiva, si sarebbe assicurata anche un promettente esterno offensivo. Si tratta del portoghese Felix Correia, classe 2001 del Manchester City, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’AZ Alkmaar U21.

Correia in giornata dovrebbe arrivare a Torino per le visite di rito, mentre ai Citizens andrà Pablo Moreno, dalla Juventus U23 con la formula dello scambio definitivo. L’idea dei bianconeri, scrive il portale ‘Gianlucadimarzio.com’, è quella di lasciare Correia, considerato il miglior under 19 del Portogallo, per un anno in seconda squadra, concedendogli tutto il tempo necessario per adattarsi al calcio italiano. Per il giovane attaccante, cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona proprio come Cristiano Ronaldo, si preannunciano dunque importanti traguardi e grandi successi.