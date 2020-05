Calciomercato Juventus, Marcelo allontana i rumors di mercato: “Accostato da anni ai bianconeri, la verità… “

Marcelo fa chiarezza sul suo futuro.

Nelle ultime settimane il nome di Marcello è tornato ad infiammare i tifosi della Juventus. Mentre rimane ancora incerto il futuro della Serie A, i club, si stanno già muovendo sul mercato per non farsi trovare impreparati quando verrano rese note le date della prossima sessione di trasferimenti. Tra le trattative più discusse c’è di certo quella che potrebbe portare il campione del Real Madrid, Marcelo, in bianconero. A fare chiarezza circa il suo futuro, dopo i recenti rumors di mercato circolati nelle ultime settimane, è lo stesso difensore brasiliano durante una diretta Instagram con l’ex compagno Fabio Cannavaro.

“Non voglio andarmene da qui e non credo neanche che il club voglia cedermi. La Juventus? Non so se mi vogliano veramente. L’interesse dei tifosi fa piacere, ma spesso vengono inventate molte cose. Nel 2018 si diceva che avessi già firmato insieme a Cristiano e che non potessi stare senza di lui. Obiettivi? Voglio vincere ancora una Champions League e la Coppa del Mondo“.

Il giocatore si è poi soffermato sul presente e il passato del Real Madrid: “Sergio Ramos mi ha colpito appena l’ho visto. Era molto giovane, ma aveva una grande leadership e si capiva che sarebbe diventato capitano. L’ho accompagnato in questi anni e l’ho visto crescere molto. Zidane ha reso incredibile il nostro spogliatoio, si è unito alla squadra in un momento molto difficile e con umiltà e lavoro abbiamo ottenuto grandi risultati. Scegliere il migliore è difficile, si può soltanto dire chi ti piace di più. Ho giocato con Cristiano per dieci anni, è il top per le motivazioni che ti dà sul campo, per ciò che fa, per come parla. Purtroppo a entrambi manca il Mondiale”.