Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala è un rebus: bianconeri pronti a rinnovare, la palla passa in mano all’argentino

La sessione estiva di calciomercato potrebbe risultare decisiva per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala.

L’attaccante argentino della Juventus non sta affrontando una stagione troppo positiva sia dal punto di vista realizzativo che sotto quello delle prestazioni. Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, ha confermato a più riprese di preferirgli Alvaro Morata che tra l’altro ha risposto a suon di gol mettendo ancor più in secondo piano l’ex Palermo.

Il club del presidente Andrea Agnelli non vuole però farsi scappare la ‘Joya’ e stando alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Tuttosport‘ avrebbe proposto un rinnovo di contratto al sudamericano. Il suo accordo con la Juventus scadrà nel 2022 con i bianconeri che non son disposti però a trattare, infatti se Dybala non dovesse accettare si procederà con la cessione. Nei prossimi mesi le due parti si incontreranno per valutare la situazione, addirittura c’è il rischio di una partenza anticipata durante l’attuale mercato invernale.