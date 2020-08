Calciomercato Juventus, Higuain la chiave per Federico Chiesa? Paratici lancia l’assalto al gioiello della Fiorentina…

Continua il pressing della Juventus per Federico Chiesa.

Un obiettivo mai dimenticato, il figlio d’arte viola adesso potrebbe essere più vicino ai bianconeri, i quali cercano l’innesto per regalare un salto di qualità al reparto offensivo di Andrea Pirlo. Inserire nell’affare il cartellino dell’ormai dimenticato Gonzalo Higuain potrebbe essere la soluzione per convincere la Fiorentina? Una cosa è certa, dalle parti della Continassa si attendono soltanto i saluti del “Pipita”, escluso sin da subito dai piani del nuovo tecnico Andrea Pirlo, il quale in conferenza stampa si è pronunciato in questo modo: “Abbiamo parlato, io e Gonzalo, è una persona che ammiro tantissimo, ha fatto un ciclo importante qui ma abbiamo deciso che le strade si devono separare. È stato un grande giocatore, i cicli finiscono, è stato messo da parte, ci siamo guardati negli occhi e ha capito”.

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, circa un anno fa aveva rilasciato delle dichiarazioni che avevano blindato Federico Chiesa a Firenze: “Non farò lo stesso errore fatto con Baggio, Federico non lo venderò nemmeno per 100 milioni di dollari.” Oggi tutto è cambiato, lo stesso patron ha dato il via libera sulla partenza del suo gioiello, a patto che chi lo desidera paghi i soldi che vale attualmente il suo cartellino. Il presidente dei gigliati ha quindi posto i paletti intorno alla cifra considerevole di circa 60-70 milioni di euro.

La telenovela Chiesa-Juventus continua, dunque, la Vecchia Signora sembra questa volta sicura di riuscire a portare l’esterno offensivo in casa Agnelli. Andrea Pirlo spinge infatti per l’arrivo del giocatore che andrebbe a sostituire Douglas Costa, il quale è attualmente fuori dai piani bianconeri. Per sbloccare la situazione, la Juventus aspetta offerte per l’ala brasiliana che con la maglia bianconera ha registrato 10 gol e 18 assist in 85 partite. Quando si parla di grandi offerte, si sentono suonare le sirene inglesi, dalla Premier League infatti, spicca l’interesse del Manchester United pronto a pagare il pesante ingaggio di 6 milioni di euro a stagione per il giocatore.

Federico Chiesa si trova di nuovo in bilico tra Juventus e Fiorentina, l’ultima parola spetta sicuramente a Rocco Commisso il quale, alla domanda “Chiesa resterà?” ha risposto: “…Speriamo di sì! Io l’ho trattenuto l’anno scorso, adesso spero che resti ma se vorrà andare via lo potrà fare, portando introiti per il suo valore. Gli ho dato via libera, basta che arrivino i soldi giusti. Vorrei che rimanesse, se poi vuole andarsene devono portarci quanto crediamo che valga”. Adesso non resta che aspettare che si sblocchi la situazione, vedremo se questa volta, con l’avvento di Andrea Pirlo, l’assalto finale del club bianconero andrà a buon fine.