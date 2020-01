Calciomercato Juventus, fumata nera per lo scambio De Sciglio-Kurzawa con il PSG

Mattia De Sciglio resterà alla Juventus.

Il club di Torino aveva nei giorni avviato una trattativa per il trasferimento del terzino ex Milan al Paris Saint-Germain. In cambio dell’approdo in Ligue 1 del giocatore, i parigini avrebbero ceduto ai bianconeri Layvin Kurzawa. Tuttavia, poche ore fa, secondo quanto riportato da Sky Sport, la negoziazione avrebbe subito una brusca frenata.

La Juventus, infatti, ha scelto di trattenere alla corte di Maurizio Sarri il classe ’92. Il motivo? La società ha preferito evitare di privarsi di un giocatore italiano, che ha un ruolo ben consolidato nello spogliatoio. Inoltre, De Sciglio può giocare sia a destra sia a sinistra. La fumata nera, dunque, sembra essere definitiva.

