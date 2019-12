Calciomercato Juventus, fumata bianca per Kulusevski: operazione da 35 milioni. Il giocatore…

La Juventus si è aggiudicata le prestazioni di Dejan Kulusevski.

Il centrocampista svedese si trova attualmente al Parma in prestito dall’Atalanta. Le lodevoli prestazioni del classe 2000, che in questa prima metà della stagione ha collezionato hanno fatto sì che sul giovane talento mettessero gli occhi diversi top club, tra cui proprio i bianconeri, l’Inter e il Napoli. Il dirigente della società di Torino Fabio Paratici, nelle scorse ore, è riuscito però a sbaragliare la concorrenza, trovando l’accordo con i vertici della Dea per acquistare il cartellino del giocatore. L’affare porterà nelle casse degli orobici 35 milioni di euro più 10 di potenziali bonus, mentre al calciatore andranno circa 2 milioni annui.

È probabile, tuttavia, che Kulusevski possa restare al Parma fino a giugno, quando scadrebbe il prestito. L’operazione, in tal modo, si concretizzerebbe soltanto al termine della stagione. Nel caso in cui, invece, la Juventus volesse condurre a sé il giovane talento già a gennaio, la società potrebbe inserire nella trattativa Marco Pjaca, tornato da poco a disposizione di Maurizio Sarri.

