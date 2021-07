Calciomercato Juventus, Frabotta al Verona: operazione ai dettagli

Gianluca Frabotta, il secondo giovane a lasciare la Juventus, andrà al Verona in prestito con diritto di riscatto

Nuova avventura per Gianluca Frabotta, laterale bianconero, pronto a trasferirsi alla corte di Eusebio Di Francesco. È ai dettagli, infatti, la trattativa tra la Juventus e il Verona per l'arrivo dell'esterno classe 1999 in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni.