Calciomercato Juventus, Dybala e il rinnovo: il dialogo tra Paulo e la società si complica?

La Juventus aspetta Paulo Dybala che in questa prima parte di stagione non ha brillato.

L’ex attaccante del Palermo in campionato è stato impegnato con il contagocce e quando ha avuto l’opportunità di partire dall’inizio non si è distinto né per qualità né sotto il profilo realizzativo. La”Joya” si è sbloccata in Champions League nella sfida vinta per 4-1 in casa del Ferencavaros con un gol e un’autorete procurata. Nel frattempo c’è da risolvere la grana concernente il rinnovo del contratto del calciatore argentino, il cui legame con il club bianconero scadrà il 30 giugno 2022. I rapporti con Andrea Pirlo sono più che ottimali, però si attende ancora la firma nero su bianco che potrebbe arrivare da un momento all’altro. Si aspetta intanto il rinnovo e, come scrive l’edizione odierna di ‘Tuttosport‘, si spera di poter veder rinascere un talento puro che l’anno scorso è stato eletto miglior giocatore della Serie A.