Calciomercato Juventus, Douglas Costa verso la Premier League: Federico Chiesa per sostituire il brasiliano, El Shaarawy…

Douglas Costa potrebbe salutare la Juventus.

Il giocatore brasiliano sembra ormai prossimo a lasciare Torino. Infatti, Jorge Mendes, l’agente di Cristiano Ronaldo, di casa al Wolverhampton, “sta pensando di portare Douglas Costa nella “colonia” portoghese del club inglese che ha appena salutato Diogo Jota, passato al Liverpool di Jurgen Klopp”, si legge su tuttosport.

VIDEO Calciomercato Juventus, i bianconeri ritrovano Morata: numeri e statistiche dell’attaccante spagnolo

Il dirigente dei bianconeri Fabio Paratici vorrebbe rivedere le opzioni sulle corsie esterne e questa operazione gli consentirebbe di avere nuova liquidità da investire nel ruolo sul mercato. Il candidato prescelto di Paratici per sostituire Douglas Costa rimane Federico Chiesa che spingerebbe per giocare a fianco di Cristiano Ronaldo. “La Juventus vorrebbe una formula creativa, una di quelle di questo mercato particolare, per avvicinarsi alle richieste altissime di Commisso (60 milioni), ma la Viola ragiona. Chiesa sì, ma senza spendere troppo, con Stephan El Shaarawy come alternativa, vista la sua voglia di lasciare Shanghai Shenhua e la nostalgia dell’Italia”, si legge ancora.

VIDEO Douglas Costa, magie e sorprese: la freccia dell Juventus su Instagram, il look stupisce tutti