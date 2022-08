Calciomercato Juventus, Arthur verso la cessione. Sporting Lisbona in pole

Ultimo bivio significativo sul mercato per la Juventus targata Massimiliano Allegri. Porte girevoli in zona nevralgica con il brasiliano Arthur, punto interrogativo delle ultime due stagioni bianconere, ormai ai saluti. Ennesima convocazione mancata alla lista di Bonucci e compagni in vista del match casalingo contro lo Spezia e valigie praticamente quasi pronte per l’ex Barcellona. Dopo settimane di silenzio si riaccende la pista cessione, sta volta in direzione Portogallo, allo Sporting Lisbona di Ruben Amorim, che secondo quanto riportato da Calciomercato.com è interessato al prestito del centrocampista oggi in forza alla Vecchia Signora.