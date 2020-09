Calciomercato Juve Stabia, talento e fantasia: Accursio Bentivegna firma un triennale con il club campano. L’ex Palermo…

Nuova avventura professionale per l’ex jolly offensivo del Palermo, Accursio Bentivegna.

Il talentuoso fantasista nativo di Sciacca ha sottoscritto un contratto triennale con la Juve Stabia dopo l’ultima stagione calcisticamente vissuta con la maglia della Carrarese. Di seguito il comunicato ufficiale del club campano che ratifica il raggiungimento dell’accordo tra le parti.

“La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Accursio Bentivegna, classe ’96, fino al 30 giugno 2023.Il calciatore, nativo di Sciacca (AG), è cresciuto calcisticamente nel Palermo, col quale ha debuttato anche in serie A. Ha vestito anche le maglie dell’Ascoli, in serie B, oltre che del Como e della Carrarese“.

