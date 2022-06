Calciomercato Inter, vicina la fumata bianca per Dybala. Pronto un triennale…

Archiviata l'esperienza alla Juventus, Dybala è pronto al passaggio all'Inter a parametro zero. La firma della Joya sembra sempre più vicina

Le due parti si sono incontrate ancora una volta, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, per limare ulteriori dettagli per quanto concerne il contratto. Per Dybala si prospetta un accordo triennale, più uno opzionale. Ore calde che avvicinano sempre di più l'ex Palermo a "San Siro".