Calciomercato Inter, ufficializzato Vidal: ora si lavora per Darmian. La strategia nerazzurra…

Vidal da ieri è un giocatore dell’Inter.

L’annuncio è arrivato dallo stesso club nerazzurro che in un comunicato ha dato il benvenuto al giocatore: “Da oggi, Vidal sarà in prima linea, con la maglietta nerazzurra e gli stessi obiettivi di sempre: combattere, spendersi, vincere. Non si tirerà indietro, Vidal: è arrivato, è a Milano, è dell’Inter. Benvenuto, Arturo!”. Il club di Suning verserà nelle casse del Barcellona un milione di euro in bonus. A dare l’accelerata all’arrivo del centrocampista il sì di Godin al Cagliari. Contento il tecnico Antonio Conte che lo attendeva già da gennaio; ora l’attesa è finita e l’allenatore può già integrare il classe ’87 nel gruppo nerazzurro.

Ma il mercato dell’Inter non si ferma qui. In cantiere, infatti, ci sono altre trattative che devono essere definite: pronto il trasferimento di Esposito che dovrebbe andare in prestito alla Spal e Salcedo al Verona. Una volta delineato il mercato in uscita, la dirigenza può concentrare le sue energia su Matteo Darmian. Sul difensore classe ’89 però, ci sarebbero anche Sampdoria, Genoa e Fiorentina, che allo stato attuale non starebbe spingendo più di tanto perché in attesa di capire quale sarà il futuro di Chiesa, al contrario dei blucerchiati che avrebbero già contattato il giocatore. Seguiranno aggiornamenti…

