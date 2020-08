Calciomercato Inter, tutti i nomi per la fascia sinistra: in pole Emerson Palmieri, Mykolenko…

L’Inter punta gli occhi sul mercato in vista dell’inizio della prossima stagione.

Assicuratosi il colpo Achraf Hakimi, in casa nerazzurra, è tempo di pensare alla fascia sinistra. In pole, nella lista dei giocatori proposti ai vertici nerazzurri, l’ex Palermo e Roma Emerson Palmieri. Nel taccuino di Ausilio e Marotta, tuttavia, figurerebbe anche il nome di Vitalij Mykolenko: laterale classe ’99 della Dinamo Kiev. Un’idea più che un obiettivo concreto di mercato in virtù del cospicuo cartellino del giocatore, già nel mirino del Napoli di Gattuso.

Borussia Monchengladbach e Schalke 04, dal canto loro, puntano su Valentino Lazaro. Il ritorno a Milano dell’austriaco, che a gennaio è stato ceduto in prestito al Newcastle, non sarebbe attualmente previsto. L’intenzione di Marotta e Ausilio è quella di mandarlo in prestito con diritto di riscatto in Bundesliga, con l’obiettivo che le sue quotazioni possano riprendere quota in attesa della sessione estiva di mercato del 2021.