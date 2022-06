Calciomercato Inter, Totthenam di Conte su Lautaro Martinez: a breve l’incontro

Uno scudetto mancato, due trofei nazionali vinti ed un girone di Champions League finalmente superato, questi i risultati della stagione dell'Inter guidata da Simone Inzaghi . La società meneghina nonostante le diverse complicazioni finanziarie, per migliorare il trend dell'annata appena terminata, sembra pronta ad aggiungere all'organico del tecnico ex Lazio, Romelu Lukaku , vecchia conoscenza nerazzurra e Paulo Dybala fresco di mancato rinnovo con la Juventus .

In caso di doppio innesto nel reparto d'attacco, e visto che Correa e Dzeko sembrano convinti di rimanere a Milano, il possibile sacrificato insieme ad Alexis Sanchez, potrebbe essere proprio Lautaro Martinez. L'attaccante veste i colori del club lombardo dall'estate 2018, dall'allora in 180 presenza ha siglato 74 gol ed effettuato 24 assist. Un ricco bottino, raccolto anche sotto la guida di Antonio Conte nel biennio 2019-2021, con cui il Toro, è divenuto anche campione d'Italia. Ad oggi l'allenatore pugliese è alla guida del Totthenam, in Premier League, e dopo 7 mesi da tecnico dei londinese è riuscito a rimontare e conquistare il tanto agognato treno Champions League, e per questo il club del fondo ENIC GROUP, sembra disposto ad accontentare le richieste dell'ex Juve e portare in quel di Londra il suo vecchio pallino, proprio Lautaro Martinez. A quanto riferisce TMW, la prossima settimana è infatti previsto un contatto fra le parti per capire fattibilità ed eventuali costi dell'operazioni. Si attendono aggiornamenti...