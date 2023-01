Calciomercato Inter, Skriniar potrebbe partire verso il Psg già a gennaio. Il punto

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono come partente già a gennaio Milan Skriniar. Dopo aver apertamente dichiarato, attraverso il suo procuratore, che non rinnoverà il suo contratto con l'Inter, il centrale slovacco sembra esser stato inserito nella lista dei partenti già in questa sessione di calciomercato invernale. Scelta comprensibile da parte della società meneghina, intenzionata a monetizzare una determinata cifra, prima di perdere a zero il calciatore in quel del mese di giugno.