Calciomercato Inter, Rivaldo lancia la bomba: “Lautaro Martinez e Neymar, ecco il piano del Barcellona”

Il grande progetto del Barcellona.

Nelle ultime stagioni i dirigenti blaugrana hanno cercato di ricostruire, con scelte accurate e puntando sui giovani talenti più brillanti del panorama calcistico europeo come Arthur e Frenkie de Jong, senza però rinunciare ad aggiudicarsi campioni già affermati.

Calciomercato Inter, obiettivo Arthur: ecco chi è il brasiliano del Barcellona che piace a Marotta

Dell’ultima categoria di giocatori fa parte senza alcun dubbio Antoine Griezmann, acquistato nel corso della passata sessione estiva di calciomercato dall’Atletico Madrid alla cifra monstre di 120 milioni di euro. Nonostante le grandissime aspettative, il Campione del Mondo in carica ha deluso i tifosi blaugrana, non riuscendo a lasciare il segno e trovandosi spaesato all’interno del sistema Barcellona.

Per tale ragione i dirigenti del club spagnolo starebbero valutando di portare a termine due grandissimi colpi per far ritornare il Barça competitivo ai massi livelli e puntare nuovamente alla vittoria della Champions League. I due nomi sono quelli di Lautaro Martinez, che in questa stagione sta trascinando l’Inter di Antonio Conte, e Neymar, pronto per il grandissimo ritorno nello stadio che gli aveva regalato un passaggio in prima classe verso l’olimpo dei giocatori più forti in attività, e sempre più prossimo a lasciare il PSG.

A svelare la strategia degli spagnoli è stato Rivaldo, ex storico del club blaugrana, che nel corso di un’intervista ai microfoni di AS ha confermato l’interessamento del Barcellona nei confronti del talento argentino e del fuoriclasse brasiliano e della possibile partenza di Ousmane Dembelé il quale non troverebbe più spazio nelle gerarchie. Queste le sue dichiarazioni: “Sembra che il Barcellona stia provando a prendere Neymar e Lautaro Martinez, quindi per lui sarebbe difficile trovare spazio in squadra la prossima stagione. Inoltre hanno bisogno di ridurre la rosa: per comprare nuovi giocatori, è necessario che altri se ne vadano: credo sia il momento di vendere Ousmane Dembelé“.