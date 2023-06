Calciomercato Inter, Pastorello: “Pereyra merita un top club. De Vrij ok, Acerbi…”

A che punto siamo per il riscatto di Acerbi? "C'è un diritto di riscatto che deve essere esercitato nel momento in cui ci sarà la volontà di farlo, ma credo di sì. Ci dovremo risedere con l'Inter per parlare del contratto, ma per il momento credo che il riscatto sia scontato considerando la stagione. C'è solo da schiacciare un pulsante, considerando che il diritto era già stabilito. Se una società investe su un 35enne lo fa a ragion veduta, è stato uno dei migliori difensori d'Europa come dimostra la finale".

Con l'Inter si è parlato anche di Pereyra? "Ne abbiamo parlato, per me è un giocatore che merita di giocare in qualsiasi top club europeo. Ha una qualità infinita ed è un leader, la mia volontà è quella di portargli qualcosa che si meriterebbe. E' in un ottimo club come l'Udinese, che considera una famiglia. I dialoghi con loro sono aperti, a breve prenderemo una decisione".

Avete discusso anche di Baldanzi? "No, non qui. Per una questione di modulo non mi sembra neanche una cosa di cui parlare ma credo che sarà un protagonista del mercato, per me è il miglior giovane italiano e ha già fatto vedere che la Serie A è la sua categoria. Mi aspetto che arrivino presto delle offerte, poi ne parleremo con l'Empoli con cui il dialogo è cordiale".

Com'è la situazione di Arthur dopo l'avventura al Liverpool? "Dobbiamo trovare una soluzione, non rientra nei piani tattici del mister anche se c'è grande stima reciproca. Tatticamente non rientra nei piani, dovremo trovare qualcosa e speriamo una soluzione a titolo definitivo".

Esiste la possibilità di un ritorno in Italia di Joao Mario? Nei mesi scorsi si era parlato del Torino... "Non ci pensa nemmeno, non ha un bel ricordo del nostro paese e sta benissimo dov'è".