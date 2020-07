Calciomercato Inter, parla Foschi: “Cavani? Questa Serie A non può permetterselo”

Edinson Cavani e la voglia di ritornare in Italia.

L’attaccante uruguaiano risulta essere al momento un calciatore svincolato dopo la scadenza del proprio contratto con il PSG. Sulle sue tracce vi sono diversi club italiani e non, tra questi figura l’Inter di Antonio Conte che potrebbe dover ovviare all’ipotetica partenza di Lautaro Martinez verso Barcellona. Sul possibile approdo in Serie A del “Matador” si è espresso Rino Foschi, colui che lo portò al Palermo nel lontano 2007. Le dichiarazioni dell’ex direttore sportivo rosanero nel corso dell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

“Se tornerà in Italia? Chiede 12 milioni netti a stagione per due anni. Questa serie A non può permettersi il lusso. A meno che..Via Lautaro farebbe comodo all’Inter, ma io dico che farebbe al caso anche della Juve: a 33 anni è ancora integro. Lo vedrei bene con CR7 e Dybala. Colpo di settembre? Tonali vedo che piace a tutti, è bravo. Ovviamente anche Zaniolo è al top: è un peccato che la Roma lo venda se non supera le difficoltà”.