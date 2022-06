Calciomercato Inter, nuova offerta per Lukaku: sul piatto 7 milioni più bonus

L'Inter lavora sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, per il proprio reparto avanzato, punta con convinzione l'ex Romelu Lukaku. Nelle scorse ore i meneghini hanno presentato al club inglese una controfferta rispetto ai 10 milioni di euro chiesti dai Blues per il prestito oneroso, arrivando dunque a mettere sul piatto 7 milioni più bonus.