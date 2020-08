Calciomercato Inter, Moratti: “Messi ai nerazzurri? Sono sicuro di una cosa”. E su Conte…

Massimo Moratti dice la sua sulle sorti dell’Inter.

Il futuro di Antonio Conte, le mosse di mercato del club di Milano e gli obiettivi per la prossima stagione. Questi i temi caldi attorno ai nerazzurri, a pochi giorni dal ko maturato in finale di Europa League contro il Siviglia. A parlarne, in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As, l’ex presidente.

“L’Inter – dice Moratti – era arrivata bene alla sfida decisiva, ma il Siviglia ha una grande tradizione nelle competizioni europee. E questo nel calcio fa la differenza. Il futuro di Conte? Tutto dipende dalla sua relazione col presidente, ma le sue capacità non sono in discussione. Questa stagione ha fatto benissimo arrivando ad ottenere grandi risultati. Lukaku come Ronaldo? Non mi aspettavo un rendimento così alto. Ha superato le aspettative, mi piace molto. Perché Eriksen ha trovato poco spazio? Ha una classe enorme, forse ha bisogno di più tempo per adattarsi alla Serie A. Serve pazienza. La stagione di Lautaro? Ha un potenziale incredibile, è un talento e migliorerà ancora. Lautaro al Barça come Ibrahimovic in passato? Quell’operazione fu favorevole all’Inter sotto ogni punto di vista. Ci siamo separati da un giocatore eccezionale, ma l’operazione aveva termini fantastici per l’Inter. Per Lautaro dipende da come verrebbe sostituito, da noi arrivò Eto’o…“.

A proposito, invece, delle possibilità che Leo Messi si trasferisca ai nerazzurri: “L’Inter credo ci abbia già provato. Vedendo l’annuncio di Suning col profilo dell’argentino sul Duomo mi viene da pensare che già ci sia stata un’iniziativa in tal senso. E se non fosse così, credo ci proveranno presto. L’ostacolo principale è la volontà di Messi, serve capire se vuol davvero lasciare il Barcellona“.

