Calciomercato Inter, Marcos Alonso e Vidal nel mirino: la strategia di Marotta per i due affari. La situazione

Torna di moda il nome di Marcos Alonso per la fascia sinistra dell’Inter.

Rinforzo d’esperienza e che il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte conosce alla perfezione, il terzino spagnolo ex Fiorentina attualmente in forza al Chelsea potrebbe rappresentare la pedina ideale per ricoprire la posizione esterna del quintetto di centrocampo interista. Un eventuale trattativa per il suo approdo a Milano nelle prossime settimane sarebbe però strettamente legata alla cessione di un terzino già presente in rosa, che porterebbe alla società del patron Zhang incassi e spazio per l’acquisto di un nuovo calciatore. L’indiziato numero uno per tale cessione sarebbe Dalbert: il laterale basso brasiliano era stato protagonista di una buona annata alla Fiorentina nello scorso campionato di Serie A, quando nerazzurri e viola concretizzarono lo scambio di prestiti annuale che coinvolse anche Biraghi. Non essendo stato trovato nuovamente l’accordo per il rinnovo di questo tipo di operazione, Dalbert è tuttora rimasto all’Inter, in attesa di una proposta di trasferimento.

Se il futuro della fascia sinistra sembra ancora incerto, i dirigenti della società di Viale della Liberazione avrebbero invece le idee piuttosto chiare sulla trattativa per l’acquisto di Arturo Vidal: nonostante i passi in avanti compiuti sia dal Barcellona che dallo stesso giocatore per la risoluzione del contratto, l’affare sembra non aver ancora preso l’accelerata decisiva. Resterebbero infatti da sistemare alcuni importanti dettagli inerenti all’addio ai blaugrana del centrocampista cileno che, dal canto suo, ha raggiunto già da diverso tempo un accordo contrattuale con l’Inter e sarebbe dunque già pronto a vestire la maglia nerazzurra.