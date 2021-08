Calciomercato Inter: Lukaku attende il Chelsea, ma Inzaghi lo convoca per Parma

L'attaccante classe 1993 salterà l'amichevole di domani sera contro il Parma dopo aver chiesto all'Inter un permesso

Il lungo tira e molla tra Chelsea e Inter per Romelu Lukaku , sta per volgere al termine. Il bomber belga, che nella giornata di ieri ha preso parte all'allenamento con i compagni, non prenderà infatti parte in occasione dell'amichevole contro il Parma in programma domani pomeriggio.

Impegno per cui, il calciatore, era stato convocato dal tecnico Inzaghi in attesa del confronto tra Inter e Chelsea in programma oggi. L'idea del club meneghino infatti, come riportato dal "Corriere dello Sport", era quella di non fare apparire agli occhi dei Blues la trattativa come già conclusa. Lukaku, dal canto suo, ha chiesto e ottenuto un permesso che gli consentirà di non prendere parte al test pre-campionato.