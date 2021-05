Calciomercato Inter, l’agente di D’Ambrosio si sbilancia: “Sarebbe felice di tornare a lavorare con Spalletti”

Nella giornata di ieri, l’Inter ha esercitato la clausola unilaterale per rinnovare di un anno il contratto a Danilo D’Ambrosio: in scadenza a giugno con il club nerazzurro. Prolungamento di contratto che tuttavia non dà effettive certezze sul futuro del difensore.

Ad aprire un’improvvisa nuova pista per il futuro dell’esterno nerazzurro è uno dei membri dell’entourage di D’Ambrosio, Bruno Cirillo, nel corso di un intervento radiofonico a Radio Kiss.

“Sarebbe molto felice di tornare a lavorare con Spalletti, al quale faccio un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura a Napoli. Normale che i nomi vengano accostati quando in passato si è lavorato bene assieme”.