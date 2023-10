Calciomercato Inter, il ds Ausilio sta seguendo da vicino Krstovic del Lecce

Nikola Krstovic, rivelazione di queste prime giornate di Serie A con quattro gol realizzati in appena sette gare, è già diventato sportivamente un idolo in quel di Lecce.

Il bomber classe 2000 è finito inevitabilmente nel mirino dei top club italiani, tra cui l'Inter che sta competendo per lo scudetto. Il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe osservato da vicino Krstovic all'U-Power Stadium seguendo Monza-Lecce, gara in cui il montenegrino, tanto per cambiare, è andato in rete.