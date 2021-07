Calciomercato Inter, Hakimi-PSG: fissate le visite mediche, poi la firma

l calciatore marocchino, proveniente dall'Inter, firmerà un contratto quinquennale con il PSG

Divorzio ufficiale tra l'Inter a Achraf Hakimi che, terminato il suo periodo di vacanza, volerà a Parigi per le visite mediche di rito con il PSG. Ceduto per rimpinguare le casse del club nerazzurro, il marocchino, verrà ceduto a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai 70 milioni compresi i bonus. Dalla Francia fanno sapere che il laterale arriverà già domani a Parigi per legarsi ai transalpini per i prossimi 5 anni.