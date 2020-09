Calciomercato Inter, ecco il nuovo Ilicic: Males a Milano per le visite mediche, al Lucerna da 4 milioni. I dettagli

Darian Males atterra a Milano.

L’attaccante, classe 2001, nazionale under 18 della Svizzera, arriverà in nerazzurro dal Lucerna a titolo definitivo per una cifra pari a 4 milioni di euro più bonus. Quest’anno per lui 29 presenze e 1 rete in campionato. Come riportato da Sky Sport, questa mattina ha avviato l’iter delle visite mediche prima di poter procedere alla firma ufficiale del contratto con l’Inter che ha superato la concorrenza qualificata di Atalanta, Juventus e Valencia che già monitoravano da tempo. La trattativa è stata portata avanti in sinergia con il Genoa di Daniele Faggiano, ds che in passato aveva tentato la stessa operazione a Parma prima del passaggio in rossoblù.

Nato il 3 maggio 2001 da genitori serbi in Svizzera, Males ha svolto l’intera trafila nelle giovanili del Lucerna. Mancino naturale, spesso agisce sulla corsia opposta al piede forte, al fine di convergere e calciare o rifinire per i compagni. Può fungere anche da elastico tra le linee dietro a due punte di ruolo. Il suo idolo è CR7 ma in Svizzera lo paragonano per caratteristiche e stile di gioco a Josip Ilicic.

Calciomercato, rompicapo bomber: c’è l’accordo Napoli-Roma per Milik, Juventus tra Suarez e Dzeko. L’Inter…