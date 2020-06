Calciomercato Inter, ecco Hakimi: oggi visite mediche e firma. I dettagli

Achraf Hakimi è arrivato in Italia.

Inizia oggi l’avvenuta nel bel Paese per il difensore marocchino Achraf Hakimi, sbarcato a Milano questa mattina con un volo privato, in compagnia di moglie, figlio e agente . Il giocatore si è subito recato alla clinica Humanitas, per svolgere le consuete visite mediche a cui seguitanno i test di idoneità sportiva al Coni. Nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà all’Inter per il quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. L’Inter, dopo avere limato gli ultimi dettagli, verserà 40 milioni di euro più 5 di bonus nelle casse del Real Madrid.