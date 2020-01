Calciomercato, Inter e Roma trovano l’accordo: Politano per Spinazzola, uno scambio perfetto

Tutto fatto tra Inter e Roma.

Il grave infortunio di Zaniolo durante la sfida contro la Juventus ha costretto Gianluca Petrachi ad intervenire tempestivamente sul mercato, alla ricerca di un sostituto di livello per non far scendere il livello della rosa e non mettere in difficoltà il tecnico Paulo Fonseca.

Il ds dei giallorossi non ha perso tempo e lo stesso giorno dell’intervento del fantasista, che spera di poter rientrare in tempo per giocare gli Europei con l’Italia di Roberto Mancini, ha avviato i contatti con l’Inter per provare ad ottenere il cartellino di Matteo Politano, che nella prima metà della stagione non è riuscito a trovare spazio nel 3-5-2 di Antonio Conte, vista soprattutto la presenza inamovibile di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

I nerazzurri non erano però disposti a cedere l’ex Sassuolo senza contropartite, al fine di non restare scoperti dal punto di vista numerico, e hanno così chiesto in cambio Leonardo Spinazzola, arrivato a Roma quest’estate proprio nello scambio con la Juventus che ha visto partecipe anche Luca Pellegrini. I due club hanno iniziato a lavorare per definire la valutazione dei due giocatori, e nella giornata odierna hanno raggiunto l’accordo definitivo: il prezzo dei due cartellini è stato fissato a 30 milioni, e quindi si tratterà di uno scambio secco senza conguagli economici.

Dal punto di vista tattico questa mossa di mercato soddisfa entrambi gli allenatori: Fonseca potrà infatti lavorare con un giocatore abituato a giocare sulla fascia destra, e che è già pronto per prendere il posto di Zaniolo. Anche Conte potrà sfruttare al meglio le caratteristiche di Spinazzola, che per la sua corsa e la sua fisicità sembra essere perfettamente adatto a giocare nel suo modulo ideale, al posto di un Asamoah che sta faticando a ritrovare la perfetta forma fisica. L’arrivo dell’esterno ex Juventus potrebbe congelare dunque la pista che porta a Young, che si era molto complicata vista la chiusura del Manchester United.