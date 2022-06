Calciomercato Inter, Dybala verso i nerazzurri: incontro tra dirigenza ed entourage

In seguito all'addio alla Juventus, Paulo Dybala ed il suo entourage sembrano apprestarsi ad incontrare la dirigenza dell'Inter per valutare un possibile trasferimento in nerazzurro

Per l'ex Palermo si presume che la società meneghina offrirebbe 6 milioni a stagione per un quadriennale, con bonus, per un totale di 7 milioni. Una cifra abbastanza vicina a quanto percepito dalla Joya nel suo percorso nella Vecchia Signora. Qualora si concretizzasse l'affare, Dybala ritroverebbe diversi compagni di nazionale in quel di Milano, come Joaquine Correa e Lautaro Martinez, con cui andrebbe a formare un reparto offensivo niente male, senza dimenticare l'esperienza del bosniaco, Edin Dzeko. Si attendono aggiornamenti sul futuro del talento argentino...