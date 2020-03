Calciomercato Inter, doppio colpo a parametro zero: Giroud e Vertonghen nel mirino dei nerazzurri

Nonostante l’isolamento e lo stop dei campionati, l’Inter non si ferma.

L’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, insieme al direttore sportivo Piero Ausilio, sono a lavoro, secondo quanto riportato in giornata da Tuttosport, per portare alla corte del presidente Steven Zhang due grossi colpi di mercato, direttamente dalla Premier League ed entrambi a parametro zero: il primo sarebbe il francese Olivier Giroud, nei pensieri della compagine guidata da Antonio Conte da diversi mesi e più volte vicino al trasferimento in quel di Milano, alla fine sfumato. Il secondo invece è un difensore belga di grande esperienza internazionale: Jan Vertonghen, in uscita dal Tottenham, dove ha trascorso le ultime otto stagioni, che potrebbe rivelarsi il perfetto sostituto di Diego Godin, vicino alla cessione.

Due calciatori di grande esperienza che andrebbero a completare la formazione dell’Inter, dopo gli acquisti invernali, sempre provenienti dal campionato inglese, di Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen. Giroud ritroverebbe così l’ex compagno Moses, mentre Vertonghen, oltre al connazionale e amico Romelu Lukaku, proprio il centrocampista danese reo di aver lasciato i tofees nel mese di gennaio.

