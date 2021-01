Calciomercato Inter, congelato lo scambio Sanchez-Dzeko: trattativa complessa e brusca frenata. I dettagli

Salta lo scambio Roma–Inter che vedeva coinvolti Edin Dzeko e Alexis Sanchez.

L’accordo tra i due club è saltato a causa di incongruenze economiche, adesso tutto dipenderà dal club nerazzurro che nelle prossime ore potrebbe alzare la posta. Stando alle indiscrezioni riportate dalla redazione di Sky l’ingaggio dell’attaccante bosniaco che non gode del “Decreto Crescita” andrebbe a intaccare in modo pesante il club lombardo. Se la trattativa non si dovesse chiudere nelle prossime ore, la Roma studierebbe un piano per far riappacificare il proprio attaccante con il tecnico Fonseca.