Calciomercato Inter, c’è il grande colpo per gennaio: Marotta ha in serbo un regalo per Antonio Conte

L’Inter inizia a scaldare il calciomercato.

Inter, Lukaku su Eriksen: “Ho un consiglio per Christian, ma deve ascoltarmi”

Il club nerazzurro ha puntato per il centrocampo il profilo di Leandro Paredes che nel corso delle ultime stagioni è stato spesso vicino al ritorno in Italia. L’argentino è attualmente in forza al PSG ma stando alle ultime indiscrezioni riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’, nei prossimi mesi potrebbe rientrare nello scambio con Christian Eriksen. Il calciatore danese non è riuscito a legare in modo concreto con Antonio Conte che non lo vede e ogni qual volta lo scandinavo parte dall’inizio non riesce mai a brillare. Si prova dunque il colpo Paredes che in Serie A ha già indossato con successi alterni la maglia della Roma.

Serie A, designazioni arbitrali 8a giornata: Inter-Torino a La Penna, Napoli-Milan…