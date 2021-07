Calciomercato Inter, Barella è incedibile: pronto rinnovo da 4,5 milioni

Per il giovane classe 1997 è pronto un nuovo accordo con l'Inter da 4,5 milioni di euro a stagione

Dopo un europeo di alto livello e una brillante stagione con l 'Inter , sirene estere arrivano per Nicolò Barella . Il club meneghino, dal canto suo, ha intenzione di rimandare al mittente qualsiasi offerta che arriverà. L’ex centrocampista del Cagliari, infatti, è considerato uno degli intoccabili ed è già stato designato come il futuro capitano della squadra.

Nonostante il contratto del centrocampista sia in scadenza nel 2024 , Barella firmerà un rinnovo con adeguamento di contratto dopo la sessione estiva. Questo il piano dell'Inter per blindare il giovane centrocampista che, a partire dalla prossima stagione, dovrebbe vedere lievitare il proprio ingaggio da 2,5 a 5 milioni di euro a stagione fino al 2026.

