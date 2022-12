Calciomercato Inter, alla ricerca del vice Onana. Oltre Cragno spunta un ex Juventus

Il direttore nerazzurro Beppe Marotta è dunque alla ricerca di un vice di Onana da individuare almeno per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i principali candidati per il posto sarebbero Alessio Cragno e Norberto Neto. Il primo è attualmente un giocatore del Monza in prestito dal Cagliari che però verrà riscattato obbligatoriamente in caso di salvezza del club allenato da Raffaele Palladino nonostante non abbia raccolto al momento nemmeno una presenza. L'ex estremo difensore di Fiorentina e Juventus che è di proprietà del Bournemouth in cui fatica a trovare la giusta continuità.