Calciomercato Verona, si avvicina Henry del Venezia: i dettagli del trasferimento

Il Verona fa sul serio per Thomas Henry del Venezia

Ottimo colpo per il Verona di Cioffi, che supera la concorrenza dell'Empoli, e raggiunge l'accordo con il Venezia per Thomas Henry. A darne notizia è il "Corriere dello Sport", secondo cui gli ultimi dettagli verranno limati nelle prossime ore. Le due società starebbero già scambiando i documenti: ai lagunari andranno 5 milioni in caso di riscatto del classe 1994. L'attaccante francese, nel mirino di diversi club, firmerà con gli scaligeri a breve. Adesso, si attende solo l'ufficialità.