Calciomercato Genoa, trattativa chiusa per Aramu che arriva a titolo definitivo

Il già più che folto reparto avanzato del Genoa è pronto a rinforzarsi ulteriormente. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Mattia Aramu sarà presto un giocatore rossoblù, vista l'intesa raggiunta per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore.

L'attaccante del Venezia classe 1995 si trasferirà in Liguria firmando un contratto triennale con un opzione per un ulteriore anno. Le visite mediche potrebbero essere fissate per il prossimo martedì.