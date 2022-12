Calciomercato Genoa, può tornare Criscito: contratto da sei mesi e sul futuro…

Criscito nuovamente al soccorso del suo storico club per riportarlo in Serie A

Una storia davvero infinita ed un legame indissolubile lega Domenico Criscito ed il Genoa . Dopo la dolorosa retrocessione dalla Serie A, il difensore classe 1986 è pronto a diventare un calciatore del "Grifone" per la sesta volta nel corso della propria carriera.

Il suo ritorno era già stato auspicato sin da quando la panchina dell'ex tecnico Alex Blessin aveva iniziato a traballare dopo la serie di risultati altalenanti dei rossoblù, con l'esperienza al "Marassi" terminata per il tedesco al seguito della sconfitta interna contro il Cittadella. Sotto la guida di Alberto Gilardino, attuale allenatore del "Grifone", Criscito è pronto a legarsi nuovamente al club ligure firmando un contratto per i prossimi sei mesi concludendo la propria carriera in Serie B. Successivamente, la "bandiera" rossoblù inizierà il corso da allenatore di calcio.